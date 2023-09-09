新地遭削目標價 最淡睇跌近一成
港股昨日因黑雨而全日停市，但周五晚上早段的港股美國預託證券（ADR）下跌1.35%，相當於拖低恒指245點。其中日前公布業績的藍籌地產股新鴻基地產(00016)ADR較港股周四收市低水約0.9%。該股日前公布上年度基礎盈利減少約16%後，多間券商隨即削其目標股價。當中以富瑞（Jefferies）最狠，大劈30.4%至80元，投資評級從「買入」降至「持有」，即較該股收市價有逾9%下跌空間。
預期明年派息減16%
富瑞指，新地1至6月的下半財年基礎盈利為144億元，雖然按年和按半年升4%和52%，但低於市場預期達20至26%，主要由發展物業收入低於預期所致。已出售但未入帳收入指向復甦相對溫和，且該企回復派息比率四至五成，暗示明年每股派息將減少，該行預計新一財年或派每股4.2元，即按年少16%。
美銀證券則削新地目標價15%至100元，投資評級維持「中性」。報告內提到新地去年多項債務指標健康，雖然本財年盈利或下降，但可預測性強，當中已鎖定物業銷售收入達77%。只是每股派息預計跌，將難以收窄股價對資產淨值（NAV）的折讓。
滙豐環球研究則維持新地「買入」，目標價僅降5.6%至111元。該行稱，新地去年度全年派息持平，相信反映管理層對租金收入有信心。該行認為新地盈利已觸底，憑藉租金收入回復和280億元未入帳物業銷售，可望帶動盈利改善。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：