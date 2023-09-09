新地遭削目標價 最淡睇跌近一成

預期明年派息減16%

富瑞指，新地1至6月的下半財年基礎盈利為144億元，雖然按年和按半年升4%和52%，但低於市場預期達20至26%，主要由發展物業收入低於預期所致。已出售但未入帳收入指向復甦相對溫和，且該企回復派息比率四至五成，暗示明年每股派息將減少，該行預計新一財年或派每股4.2元，即按年少16%。