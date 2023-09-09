二手交投癱瘓 屯門月內瀉86%最慘

樓市氣氛低迷，加上颱風及暴雨極端天氣先後來襲，令9月上車盤地區交投雪上加霜。全港8個主要住宅區，佔6個二手成交按月下挫，其中5個跌幅更達四成以上，其中以屯門急挫約86.1%最慘淡。另代理行公布的二手樓價指數亦連挫4周，累挫逾2%。

綜合市場資訊，由於本月已兩度出現極端天氣狀況，癱瘓市場運作，以致各區交投疲弱。美聯梁浩文指出，屯門全區暫只錄約5宗成交，較上月同期約36宗大幅放緩，最近一宗為日前錄得的華都花園4座高層C室兩房戶，上月以430萬元放售，減至426萬元易手，呎價約10,340元。

黃埔新邨售378萬 料6年最平 期內東涌及荃灣區買賣亦急瀉逾半，其中，東涌暫只有3宗買賣，較上月同期少約57.1%。該行吳楚興表示，近期買家較為觀望，業主取態亦有所軟化，區內指標屋苑映灣園暫錄約兩宗成交，均屬低價買賣個案。

美聯鍾家豪亦稱，本月初受颱風影響已經損失兩日，加上新學年淡季因素，荃灣區在9月暫錄約9宗買賣，較上月同期減約52.6%。此外，將軍澳及馬鞍山期內交投亦按月下滑約46.4%及46.2%，暫錄15宗及7宗，青衣區亦挫約33.3%，本月錄4宗成交。

市況欠佳，質素遜色的單位更難吸客，只能以低價賣樓。該行殷勒麟稱，紅磡黃埔新邨佳富樓頂層兩房戶，實用面積約327方呎，電梯未能直達，僅以378萬元售出，呎價約11,560元。資料顯示，上址為屋苑超過一年來首宗低於400萬元成交，做價更料為2017年後最低。

樓價走勢持續向下，反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，最新報161.79點，按周再跌約0.38%，連續4周向下，累積下挫約2.19%，跌至今年2月中後新低。今年整體樓價升幅已收窄至約3.2%，若下季沒有利好消息，全年升幅或會被蒸發。

新盤在極端天氣下錄零星成交。據成交紀錄冊資料，華業（控股）旗下屯門嘉和里山路2號項目帝灣居，昨以1,277.6萬元售出5樓C室，以單位實用面積916方呎計算，呎價約13,948元。資料顯示，上述交易為項目自去年4月後，相隔近一年半後的成交。

9月上車盤主要地區交投情況