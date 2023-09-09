滙豐H按封頂息加至4.125厘 樓市勢更弊

隨着銀行同業拆息穩定高企，銀行的資金成本上升，得變陣以維持息差表現。滙豐銀行發言人昨日證實，考慮到近日香港銀行同業拆息、該行的競爭力及市場價格等多項因素，決定調整按揭息率。自9月18日起，該行的同業拆息按揭計劃（H按）封頂息率將會由現時P（最優惠利率）減2.25厘，調整至P減1.75厘，即實際封頂息將由3.625厘加至4.125厘。有地產代理分析指，銀行加息不利市場氣氛，未來樓市或呈價量齊跌！

現金回贈或削至1.75% 據悉，滙豐屆時可能將現金回贈由最高3.1%削減至1.75%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，如果現金回贈由3%縮減到約1.75至2%，同時決定上調新做按揭息率，主要是為了紓緩資金成本上升的加息壓力。

她續指，是次銀行調整新做按揭息率設有寬限期，生效日期分別是本月18日（現樓）及30日（樓花），相信會令有申請按揭需要的用家及正考慮轉按的人士加快步伐趕及尾班車，以避免獲批之按揭息率上調。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，拆息已有多個月維持高水平，並長期高於H按鎖息上限，兩者差距更曾多達1.5厘。該行上調鎖息上限後，兩者差距料收窄至0.105厘，有助紓緩拆息高企而帶來的壓力，屬合適決定，並有利維持銀行體系及按揭市場長遠發展。

上調港元定存息吸客 星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，該行按息封頂位升至4.125厘後，為多年來首次供樓利率高於4厘，大行一直於按息策略上具領導指標性作用，加息不利市場氣氛，預計未來香港樓市將價量齊跌，並直言今次加息將重創轉按市場，銀行按揭業務會進入寒冬期。他又指，這次上調H按封頂息率將令新做或轉按後的按揭供款增加，以還款期30年計，每100萬元貸款額對比，每月還款額將增加約285元。

另外，在政府將發行新一批綠色零售債券的同時，銀行亦上調存款利率以搶存款資金。消息指滙豐昨日起上調港元定存息，3個月期及6個月期存息分別上調50點子及60點子。高端理財客享有的3個月定存息達4厘，6個月定存息則達4.2厘；一般客戶亦享有3、6個月存息分別為3.8厘及4厘。