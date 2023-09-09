豪雨浸壞車 「全保」才獲賠

倘報銷按折舊價計算 刻意陷險境料不受理 逾世紀最強的暴雨襲港，令全城幾乎癱瘓，除了影響民生經濟外，亦對財產造成重大損失，當中各區嚴重水浸猶如「澤國」，大量汽車死火甚至被淹沒，市民關注到底財產保險的保障，能否幫助減少相關的損失。

據了解，不少車主有購買「汽車全保」，即綜合汽車保險，是車主自願性購買的綜合汽車保險，保障範圍擴至「三保」以外，涵蓋投保人、投保汽車及在惡劣天氣如8號風球或黑雨下所造成的人身傷亡及財物損失等，保險公司會在條款細則內列明相關賠償範圍。

因此，當汽車在停泊時被重物壓毀、被冧樹壓到、玻璃窗被大石打碎、甚至是整輛被風吹翻，都會按維修費實報實銷。如果汽車被水淹沒而報銷（Total Loss），保險公司通常會按照折舊後的市價賠償，折舊計算方式通常視乎車齡及行車里數等因素而定。

或需自行繳付墊底費 換言之，司機如購買綜合汽車保險，在黑雨期間駕車遇上意外，亦屬受保範圍，可獲賠償，賠償額則視乎實際損毀程度，且會考慮車主是否採取一切合理措施防止交通意外發生。如黑雨期間，在沒有必要的情況下，駕車前往高風險地區；或者明知前面水浸仍駕車冒險強行衝過；又或者駕車去岸邊看浪，就是未盡力保障車輛及避免意外發生。如果保險公司認為車主故意使汽車陷入險境，也可能拒絕理賠。

當然也有例外情況，若車主可證明當時駕車有合理動機或必要性，例如有緊急入院需要、在駕車途中突然遇上惡劣天氣等，保險公司仍會負責有關賠償。不過，車主要留意，一旦向保險公司索償，需要自行繳付墊底費，而且無索償折扣（NCD）會被扣減，下年的車保保費有機會被提高。

至於法例要求道路使用者購買俗稱「三保」的第三者責任保險，涵蓋範圍小，通常只是保障第三者財物損失及第三者死亡或身體損傷，若有意外，自身傷亡或車輛損毀是無法索償。

洛天衡保總經理梁健雄指出，香港是先進發達經濟體，鮮有發生今次的大水浸，但出現極端天氣的次數確實增加，令車主在選擇哪種保險時的考量多了。儘管買全保可獲取最大保障，但以私家車為例，全保保費可能是第三保保費的近3倍之多，故二手車主買全保意欲未必太大，較多選擇基本的第三保；反而寶馬、平治等貴價車的車主較願意買全保。

二手車放盤量或大增 由於有一批汽車在水浸受損，不排除會在稍作維修後，以二手形式在市場放售，故擬購買二手車的車主要注意。此外，明年3月底止，以舊換新電動車可獲的首次登記稅寬減額上限為28.75萬元，料經過今次嚴重水浸，市場會多了車主願出讓舊車，供應作以舊換新一換一計劃的「Quota」，從而令這類「Quota」價下跌。

香港保險業聯會亦發文指，汽車保單一般並無條款排除黑雨信號存在期間的保障，除個別保單特別列明，惟大部分保單條款列明，受保人須採取一切合理步驟以防受保汽車損失或損毀，以及保持受保汽車的良好狀態，亦要遵守保單內其他有關條款。

今年港股因惡劣天氣停市情況