華策從善穩信心 港逆施行釀禍深

內地經濟增長放緩，房地產市場債務危機持續發酵，誠然不利穩增長任務，故內地當局果斷調整內房政策，讓過時的限購等措施退場，確保樓市銷售重納正軌，讓房企得到正常的資金流轉，以化解危機，可謂從善如流，有力穩定市場信心。偏偏港府則對各界建言充耳不聞，針對樓市炒風的過時辣招至今未有退場時間表，眼見樓市每況愈下，港股人氣低迷，兩大核心產業的重要政策皆失誤，港府卻只管花心神搞夜經濟，穩增長不着邊際，港人無奈之餘，更要為迎接更大經濟禍患作準備。

房地產產業佔經濟產值大，即使內地謀求轉型，減少對房地產市場依賴，強調「房住不炒」，但也得務實應對內房債務危機。畢竟樓市一冧，非但打擊內部需求，更會拖累金融業，構成系統性風險隱患，不容輕視。

故內地當局積極化解樓市危機，近月房策明顯起了變化，各地政府降低樓市入場門檻，銀行也配合調低樓按利率，盡可能刺激用家需求，推動樓市回復正常流轉，以助消化庫存，房企項目銷售復常，帶動資金回籠，自然有助化解債務危機，以免信用問題持續惡化。

另方面，內地正推動活躍資本市場，讓股市更好地服務實體經濟，估值偏低的A股準備揚帆起航。政府施政從善如流，解決到企業與民生問題，自然就能穩市場信心，提振經濟。

香港經濟與內地同病相憐，但港府治理經濟問題的能力和視野顯然是力有不逮。內地樓市的過時政策會因應市場變化而放寬，但港樓「辣招」過時已久，卻遲遲未退場，亦未見政府披露退場的時間表，是十足的倒行逆施，施政缺乏透明度。投資者對樓市摸不到底，自然對展開新投資或承接現樓卻步。地產業景氣每況愈下，負面財富效應不利消費，也影響建築、物料、家電等百業景氣，令香港經濟百上加斤。此外，政府庫房主要收入之一的土地稅收失預算，私人建屋市場投資景氣收縮，舊區重建速度放慢，皆不利長期建屋目標。

基本上，即使港府不即時全面為樓市撤辣，但交出退場時間表，逐步撤辣，亦足以向市場發出清晰的穩經濟訊息，提振人心，偏偏高薪厚祿的港官在這方面繼續執迷不悟，躺平不作為。此外，針對港股流動性長年萎縮的問題，港府亦未有配合內地活躍資本市場的政策加快尋找解決辦法，而是成立委員會慢慢研究，對於是否降低股票印花稅，財金官員說法更「彈出彈入」。地產與金融兩個核心產業政策都未盡人意，要振興經濟，提升香港競爭力，可以從何說起？

如今港企與港人都努力應對經濟景氣下行的壓力，惟港府的政策顯然未到位，反而大鑼大鼓催谷夜經濟，充分體現其未有確切評估經濟當前所急，圖捨難取易交功課，經濟不可能有多大得益。港人面對地產、金融、出口等核心產業全面失速所帶來的經濟下行風險，萬般無奈。更令人懊惱的是，刻下內地經濟困難，香港未能再發揮吸引外資的獨特作用，長遠如何能保住國際金融中心地位，滿是疑問。