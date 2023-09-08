股市估市：政策支持 A股短線或見底

近期內地積極就穩經濟、房地產、資本市場方面推出多項利好政策，在政府積極「穩市場」的措施下，A股多個板塊明顯有「走穩止瀉」迹象，包括內房、銀行及保險等。在面對股市可能已見底部，投資者不妨留意低估值優質公司作適當部署。

減印花稅刺激交投 內地股市屬於低估值的優質公司為數不少，如醫藥及軍工產業中有不少是屬於低估值且增長潛力較好的股份。內地在7月舉行的政治局會議已明確表示要實踐中期穩增長的方向，故預期政策也將持續推出，例如推動購買首套房貸款「認房不認貸」政策措施、證券交易印花稅徵收實施減半，以及加快發行地方債等。有關政策消息公布後，即時讓股市振奮反彈。隨着政策陸續推出，預計各項經濟數據在第四季有機會好轉。

A股估值已來到底部，股市經歷了中長時期的悲觀情緒，預期短線不會再有太大下跌空間。此外，發改委宣布設立民營經濟發展局，明確表示支持民營企業及提振發展信心，目標是要大力支撐民營經濟。

由於7月公布的第二季經濟數據不如預期，政府隨即將提振經濟寄望放於民營企業上，故從7月中旬開始，所有中央部委推出多項扶持民企及促進民營經濟優惠政策，並與重要民企舉辦多次座談會。

企業盈利有望回升 內地「穩增長、穩預期」方向將會持續，有關財政及房產等政策相信有助改善經濟增長的預期，現時企業的盈利仍處谷底，後續基本面有望逐步改善。短期來看，A股市場仍存在反覆震盪，惟投資者可趁低位時作適當布局。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊