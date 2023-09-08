●二手居屋都要減價吸客。世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣東熹苑D座低層2室，實用面積約606方呎，三房間隔，7月於已補價自由市場開價610萬元放售，獲上車客洽購，終售575萬元，累減35萬元，呎價約9,488元。

●投資者低市價連掃民生區兩個地舖，其中九龍牛頭角道152至158號地下6號舖，以約620萬元登記售出；而土瓜灣美景街63至71號地下29號舖，則以約600萬元易手。雖然兩舖皆持貨近半世紀升值逾30倍，但市場人士指，成交價較市價低至少約三成。