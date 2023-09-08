簡訊一覽
●近日宣布委任「十優港姐」麥明詩出任非執行董事的傳承教育(08195)公布，正展望轉往主板上市的可能性。在截至2022年及2023年3月底止兩個財年，該公司分別錄得純利2,720萬元及3,340萬元，已超過上市規則所定的前兩年度純利要求4,500萬元，至於最新一財年不少於3,500萬元的純利要求，公司對其主要業務持樂觀態度。
●江南布衣(03306)截至今年6月底止年度純利6.21億元（人民幣‧下同），按年增長11.16%，每股盈利1.24元，派發末期息每股0.67港元。
●二手居屋都要減價吸客。世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣東熹苑D座低層2室，實用面積約606方呎，三房間隔，7月於已補價自由市場開價610萬元放售，獲上車客洽購，終售575萬元，累減35萬元，呎價約9,488元。
●投資者低市價連掃民生區兩個地舖，其中九龍牛頭角道152至158號地下6號舖，以約620萬元登記售出；而土瓜灣美景街63至71號地下29號舖，則以約600萬元易手。雖然兩舖皆持貨近半世紀升值逾30倍，但市場人士指，成交價較市價低至少約三成。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：