絲絲講場：華CHANEL手袋8年貴1.7倍

經典款價錢破紀錄

話說CHANEL嘅中國分店喺9月起加價，升幅約7%。其中國官網顯示，幾乎所有經典款都有漲價，以經典款CHANEL CF為例，售價由7.49萬元（人民幣‧下同）升至8.05萬元，刷新紀錄。CHANEL對上一次加價喺今年3月，經典手袋「CF」及「2.55」加價12.6%，已超越另一奢侈品巨頭Hermès經典款式「Lindy」。統計顯示，中國店「CF」手袋由2015年的2.98萬元，飆至最新8.05萬元，8年累計加幅達1.7倍！