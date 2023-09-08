絲絲講場：華CHANEL手袋8年貴1.7倍
人所共知，中國消費者係全球最大嘅奢侈品買家，過往國際奢侈品牌大做中國豪客生意賺到笑！雖然內地經濟景氣放緩，但論增長潛力都仍然係全球重點市場，吸引國際奢侈品牌繼續喺內地深耕。著名「包包」品牌CHANEL就係其中嘅表表者！
經典款價錢破紀錄
話說CHANEL嘅中國分店喺9月起加價，升幅約7%。其中國官網顯示，幾乎所有經典款都有漲價，以經典款CHANEL CF為例，售價由7.49萬元（人民幣‧下同）升至8.05萬元，刷新紀錄。CHANEL對上一次加價喺今年3月，經典手袋「CF」及「2.55」加價12.6%，已超越另一奢侈品巨頭Hermès經典款式「Lindy」。統計顯示，中國店「CF」手袋由2015年的2.98萬元，飆至最新8.05萬元，8年累計加幅達1.7倍！
分析指，CHANEL加價除咗要增加利潤之外，亦希望進一步提升品牌形象，惟頻繁加價，或多或少影響消費者嘅購買意欲。不過，對於「有銀士」而言，奢侈品愈貴，愈係身份嘅象徵！
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