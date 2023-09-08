騰訊AI大模型登場 設類ChatGPT功能

美國圍堵影響發展 騰訊昨於深圳舉行全球數字生態大會上介紹「混元大模型」，其社交平台已展示了該模型提供類似聊天機械人ChatGPT的對話兼具應用等服務，並提到該模型現已通過騰訊雲對外開放，目前已接入集團旗下50多個業務，及取得初步效果。湯道生一再強調，AI不只是產品，而是一項技術可整合到不同產品、場景，會與客戶合作建立適用他們行業的大模型。

不過，湯道生承認，美國禁止先進晶片出口中國，無疑限制市場發展，「有很多客戶要求更多、更高性能圖像處理器（GPU）資源。在中國，我們未能獲得足夠數量去滿足市場需要，而我們所獲得的GPU型號不是技術最領先的。」這令客戶需要較多時間去訓練自家模型，更重要是以更具創意方式去彌補，如使用更優質的訓練數據，以雲服務供應商角色協助客戶建立更穩定系統，以針對GPU較易出現不穩的情況。惟他相信，中國終有一天可以有媲美最領先技術的晶片，而騰訊會繼續與中國、全球技術供應商合作，從最好投資回報選擇供應商。

螞蟻今發布新消息 螞蟻董事長井賢棟在上海出席另一場合時表示，大模型帶來的衝擊會重構很多商業，「相當於扔了一個石子到池塘」，第一波漣漪可能直接替代了市場營銷和銷售，其後慢慢擴散開去。他更透露，螞蟻的大模型會是純自研的，在周五會有新進展發布。