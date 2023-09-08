沙特延長石油減產 IMF憂損經濟增長

國際貨幣基金組織（IMF）在年度經濟審查後表示，沙特阿拉伯在今年國內生產總值（GDP）數字將低於先前預估的1.9%，但仍將保持正增長，反映沙特不斷延長自願減產的決定，對其石油產業收入造成的負面效應將逐步顯現。

去年，油價上升支持沙特的收入增加，出現近10年來首次財政盈餘，GDP增長高達8.7%。然而，今年以來的減產措施和油價下跌，直接影響沙特的石油收入。近日沙特又宣布，將減產措施再延長3個月至今年底，料繼續拖累經濟增長。惟IMF預計，沙特的非石油產業表現將保持強勁，主要受國內需求帶動，料其非石油產業今年GDP增長為4.9%。

美上周原油庫存減630萬桶 另一方面，美國石油協會（API）數據顯示，截至9月1日的一周內，當地原油庫存減少552.1萬桶，遠超市場預期的減少142萬桶。除整體原油庫存減少外，美國汽油庫存在上周也減少509萬桶，而蒸餾油庫存在上周增加31萬桶。

美國能源情報署（EIA）昨晚則公布，上周原油庫存減少630.7萬桶，市場預料將減少200萬桶。紐約期油及布蘭特期油周四分別報每桶87.32美元及90.08美元，跌幅介乎0.2至0.5%。