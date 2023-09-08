英或快結束加息 鎊3個月低

美元表現相對強勢之下，主流非美貨幣續弱。今年以來表現強勁的英鎊似乎亦失去動力，英倫銀行行長貝利出席聽證會時，更表明利率「可能已接近貨幣政策周期頂部」，料今年內通脹將進一步顯著回落，暗示或快結束加息。英鎊兌美元周四曾低見1.2452，創3個月新低，兌港元報9.759。

澳洲7月出口額降2% 受央行「放鴿」影響，市場開始對於本月英倫銀行會否繼續加息產生疑慮，此前市場幾乎認定該行本月21日會再加息0.25厘。荷蘭國際集團（ING）外匯策略師Francesco Pesole表示，目前他的基本預測是下次會議仍將加息，但是最後一次。基於英倫銀行的立場，他認為歐元兌英鎊的交叉盤仍然有不錯的上漲潛力。

另邊廂，作為商品貨幣的澳元近期表現仍稍為偏軟，澳元兌美元早前跌至10個月低位，並於周四稍為反彈至63.95美仙，兌港元報5.0117。不過，經濟數據似乎仍然處於不利情況，澳洲7月經調整後商品及服務貿易順差按月進一步收窄近22%至80.39億澳元，創17個月低，亦差過市場預期的順差100億澳元。7月總出口額按月續降2%，報539.23億澳元。

道指早段挫91點 至於經濟表現仍相對穩健的美國，通脹回落進展亦相當理想。聯儲局發布的地區經濟調查《褐皮書》顯示，大多數地區的企業都預期薪酬上升趨勢將會放緩，預示通脹壓力有望回落。美股3大指數周四早段受壓，道指曾跌91點，報34,351點；標指跌35點，報4,430點；納指跌230點，報13,642點。此外，美國上周首申領失業救濟人數為21.6萬人，少過預期。