大家樂：延長晚市要睇收益

羅德承稱，本港餐飲業一直受人手短缺所困擾，集團整體空缺達1,000餘人，會用彈性上班以調整人手。他估計，疫後港人生活習慣已變，更多人提早歸家，同時港人北上消費增加，令晚市表現較遜色，惟非晚市時段已接近追回疫前水平，生意額僅有單位數差距。

加價空間不大 香港商舖租金有所回調，羅指新續租金未見下跌，部分甚至有所上升；新租約會有小量議價空間，但開新店的前期投資龐大，會持審慎態度。目前外賣佔比高達四成，會考慮減少個別新舖座位數目以節省人手及租金。

他補充，目前食材成本可控，單價約41至42元水平，會配合食材價格調整餐單，盡量不加價，指「看不到有好大的加價空間」。

年初學校復課時，該企一度因人手問題停止供應學生午膳飯盒，羅指問題已理順，集團亦在暑假期間做好招聘及培訓工作。他直言，有部分學校已不續約，希望透過與學校及家長的溝通，令他們對學童膳食服務恢復信心，認為最壞時間已過。