大家樂：延長晚市要睇收益
港府聲稱要搞活「夜經濟」，大家樂集團(00341)首席執行官羅德承坦言，延長晚上營業時間主要考慮實際收益及人手問題，坦言晚上8時後已開始冇客，「晚市基本上只有一輪生意」，故晚市生意額相對疫前仍有雙位數字差距。即使舉辦夜市能增加人流，但認為未必能帶旺全港各區，會考慮個別分店再作調整。
羅德承稱，本港餐飲業一直受人手短缺所困擾，集團整體空缺達1,000餘人，會用彈性上班以調整人手。他估計，疫後港人生活習慣已變，更多人提早歸家，同時港人北上消費增加，令晚市表現較遜色，惟非晚市時段已接近追回疫前水平，生意額僅有單位數差距。
加價空間不大
香港商舖租金有所回調，羅指新續租金未見下跌，部分甚至有所上升；新租約會有小量議價空間，但開新店的前期投資龐大，會持審慎態度。目前外賣佔比高達四成，會考慮減少個別新舖座位數目以節省人手及租金。
他補充，目前食材成本可控，單價約41至42元水平，會配合食材價格調整餐單，盡量不加價，指「看不到有好大的加價空間」。
年初學校復課時，該企一度因人手問題停止供應學生午膳飯盒，羅指問題已理順，集團亦在暑假期間做好招聘及培訓工作。他直言，有部分學校已不續約，希望透過與學校及家長的溝通，令他們對學童膳食服務恢復信心，認為最壞時間已過。
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