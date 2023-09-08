銀行券商鬥推綠債優惠

輝立表示，推出的優惠包括免融資利息、免按金、免存入費、免存倉費、免託管費、免不動戶費、免贖回費、暗盤買賣佣金全免、暗盤買賣平台費全免、上市後買入免佣金。手續費方面，若以孖展認購一萬至兩萬元，享零手續費；以孖展認購3萬至5萬元，手續費68元；以孖展認購6萬至10萬元，手續費138元；若全數以現金認購，則豁免手續費。

個別賞300元超市券 致富亦提供「8免」優惠，包括免現金申請手續費、贖回費、代收股息費、存倉費、不動戶費、存入費、託管費及平台費。新客戶於9月15日起透過「致富通」應用程式，又或經「遙距開戶通」開立帳戶，即可享300元超市禮券，以及價值約300元交易所買賣基金（ETF）及免費港美股即時報價。

渣打香港推出「6免」優惠，包括豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期債券費、賣出債券費及將債券轉至渣打股票投資戶口的費用。

花旗銀行則表示，客戶可於各花旗銀行分行以債券戶口形式認購零售綠色債券，並獲豁免6項收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費、及轉出費。

至於滙豐銀行的客戶若透過網上理財、電話理財及分行申請認購綠債，可獲豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費，以及到期贖回債券費等。