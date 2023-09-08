中國外儲減幅半年最大 連續10個月買金

受主要經濟體宏觀數據、貨幣政策預期等因素影響，上月美匯指數轉強，全球金融資產價格總體下跌，拖累中國外匯儲備創半年來最大單月降幅！中國人民銀行公布，截至8月底，外匯儲備約3.16萬億美元，較7月底減少441.7億美元，降幅為1.38%。官方儲備資產中，黃金儲備連增10個月，上月底為6,962萬安士，較對上一個月增加93萬安士。

人行指，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。中國經濟保持回升向好態勢，經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，有利於外匯儲備規模繼續保持基本穩定。

另邊廂，香港金融管理局公布，8月底的官方外匯儲備資產為4,184億美元，今年7月底為4,216億美元，即按月減少32億美元。

人民幣匯價方面，官方昨日開出的人民幣中間價連跌第二天，報7.1986兌一美元，較上一個交易日跌17點子，並見兩周低位。在岸價及離岸價在7.32水平徘徊。

數碼人幣在港次輪測試 為維護銀行體系流動性合理充裕，人行昨日進行3,300億元人民幣逆回購操作，扣除到期的逆回購，單日於市場淨投放1,210億元人民幣。

另外，財經事務及庫務局局長許正宇表示，金融管理局與人民銀行就數碼人民幣作跨境支付在香港進行的初步技術測試已完成，目前正進行第二階段的技術測試，引入更多香港銀行參與及透過快速支付系統「轉數快」為數碼人民幣錢包增值。數碼人民幣將來會為兩地居民的跨境零售消費提供一個安全、便捷及創新的選擇，促進粵港澳大灣區的互聯互通。