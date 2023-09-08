港股連跌3日 外資參與度縮至25%

港股連同成交額連跌3日，恒生指數昨挫247點，失守10天及20天線，惟「北水」淨買入70.46億元，連續13個交易日淨流入。摩根士丹利指，海外機構在港股的參與度，由2020年底的40%降至今年8月底止的約25%，資金持續外流，對內地和香港的敞口降低，而透過互聯互通機制，內地投資者參與度提高至約30%，抵銷了外資參與度的下降。