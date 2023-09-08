港股連跌3日 外資參與度縮至25%
港股連同成交額連跌3日，恒生指數昨挫247點，失守10天及20天線，惟「北水」淨買入70.46億元，連續13個交易日淨流入。摩根士丹利指，海外機構在港股的參與度，由2020年底的40%降至今年8月底止的約25%，資金持續外流，對內地和香港的敞口降低，而透過互聯互通機制，內地投資者參與度提高至約30%，抵銷了外資參與度的下降。
成交869億 近兩周低
恒指昨日低開12點，報18,437點，已屬全日高位，其後跌幅擴大，一度插276點或1.49%，低見18,173點，尾市跌幅略為收窄，收市報18,202點。國企指數收報6,314點，挫89點或1.39%；科技指數收報4,091點，下滑85點或2.04%。成交額按日縮6.54%，至869.24億元，創近兩周最低位。
Amer Sports傳申美上市
安踏體育(02020)有份的國際運動品牌集團Amer Sports據報已向美國證券交易委員會（SEC）遞交保密上市申請，最快明年初上市，並尋求最多達100億美元（約780億港元）的估值，集資逾10億美元，視乎市況或尋求集資最多30億美元，惟安踏股價昨日低收0.83%。
另外，為推動企業多層次市場上市融資，深圳市公布多項措施，包括支持符合條件的企業到境外上市、優質紅籌公司回歸A股上市、上市公司分拆子公司在境內外上市。同時加強與全球主要證券市場的合作，以推進上市公司出海融資發行全球存託憑證（GDR），並吸引境外優質上市公司在深圳發行中國存託憑證（CDR）。
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