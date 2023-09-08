華上月出口挫8.8% 貿易順差縮逾一成

中國8月出口按年跌幅勝預期，海關總署公布，按美元計，上月出口按年下跌8.8%，勝市場預期，進口跌幅收窄至8.2%，貿易順差收窄13.2%至683億美元。首8月對東盟出口錄增長，對歐盟及美國出口則下跌。分析指，全球需求疲弱，對中國的出口製造商構成壓力，加上信貸條件收緊打擊經濟活動，且服務消費不斷轉向，導致商品出口需求低迷。

以人民幣計價，內地8月出口按年跌3.2%，進口按年跌1.6%，貿易順差按年收窄8.2%。首8個月累計，中國外貿進出口總值27.08萬億元（人民幣‧下同），按年跌0.1%，其中出口15.47萬億元，增0.8%；進口11.61萬億元，跌1.3%；貿易順差擴7.3%至3.86萬億元。

從產品來看，汽車出口仍是亮點，首8個月汽車出口4,427億元，增長104.4%，增長表現強勁。出口機電產品8.97萬億元，增長3.6%，佔出口總值的58%。其中，自動數據處理設備及其零部件8,492.7億元，下降19%；手機5,135億元，下降7.5%。同期，出口勞密產品2.71萬億元，下降2.4%，佔17.5%。

首8月對美出口降11% 按地區劃分，首8個月東盟繼續成為中國最大貿易夥伴，對東盟出口增長2.8%至2.4萬億元，對東盟貿易順差6,852億元，擴大10.3%，貿易總值佔中國外貿總值的15.2%。對歐盟出口按年跌4.4%至2.37萬億元，貿易順差1.06萬億元，收窄13.4%。而對美國出口2.27萬億元，下降11.7%，對美國貿易順差1.5萬億元，收窄17.4%。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，前8個月中國出口保持增長，從月度走勢看，7月出口規模回升至兩萬億元以上，8月進一步擴大，連續3個月實現按月增長。

滙豐發表報告指，內地整體需求開始有所回升，但由於外部需求可能會在一段時間內保持低迷，故中國的復甦仍需要更多支撐，該行預期內地政府有機會通過財政和貨幣政策，包括流動性的支持去支撐自身的經濟增長。