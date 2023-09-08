深擬放寬港人買商用物業

分析：非核心區去庫存壓力大 難提振銷情 中國經濟增速疲弱，商業物業市場更顯低迷。消息指深圳擬降門檻誘港澳居民跨境撐市，甚至取消限購，包括非住宅類的商舖、寫字樓和商務公寓，惟對港澳居民在深圳「限購一套住宅」的政策維持不變。分析指出，即使深圳市推新政的消息屬實，非核心地段的商業辦公物業仍面臨較大的去庫存壓力，內地整體房地產行業仍面對結構性衰退的風險。

挪威主權基金關滬辦公室 經疫情洗禮後，近年外資在華經營的信心已褪色不少。全球最大主權基金、挪威央行投資管理公司（NBIM）昨指，已啟動關閉位於上海、集團在華唯一辦公室的程序，並將視新加坡為其亞洲總部；又謂是次決定主要出於營運考慮，會保持在中國的投資。內地一線城市的辦公室需求轉差，從上半年甲級寫字樓整體空置率集體上升可見一斑，有房地產中介代理的數據顯示，深圳甲級寫字樓空置率已攀升至24.5%，遠高於北京、上海及廣州。

因此，內地市場人士對深圳放寬港澳居民購買非住宅類物業資格的消息，並不感意外，據報有深圳市住建局官員在回覆內媒查詢時已證實此事。從政策目的推測，此舉無非想借助港澳居民財力去庫存，惟港澳居民尤其是有投資經驗的高淨值人群，應主力挑選核心地區的優質資產，恐怕對現處空置狀態的深圳非住宅類物業銷情或幫助不大。

與港毗鄰的深圳，在類似居屋的共有產權住房方面，也剛於8月起對擁有深圳戶籍的港澳居民大降申請門檻，表面有利加速融合粵港澳大灣區，但吸收本港樓市潛在購買力、改善內地樓市氣氛可能始為實。特別是花旗、摩根大通在內等外資機構至今仍認為，內房下半年銷售前景未明，或內房股不太可能長期持續反彈。

花旗：內房須11月再評估 為救樓市，中國人民銀行上周已宣布降低民眾首套「蝸居」的按揭利率，4大國有銀行等多家內銀昨隨即公布，自9月25日起，開展存量首套個人住房的貸款利率調整，主要劃分為2019年10月8日前、2019年10月8日至2022年5月14日、2022年5月15日至今年8月底的3個時期，現存按揭可獲不同幅度的按息調整，最低可調整至相應期限貸款市場報價利率（LPR）減20點子。

不過，花旗指，受政策推動，內房股只是短期回升。即使9月銷售復甦，可能僅屬「假陽性」，須在11月重新評估。摩通亦指，未來一至兩個月內房銷售數據應有改善，加上放寬樓市政策，刺激市況效應料維持一段短時間。然而，遊戲規則不變情況下，估計內房股不太可能持續反彈，以至會在銷售數據開始惡化之時就結束反彈勢頭。

安聯投資全球股票投資總監Virginie Maisonneuve和中國股票主管關少平也預計，房地產市場短期內不會陷入極度低迷的困局，因相信政府將繼續自去年底以來資源調配，包括降低按息、放寬房地產交易限制和向開發商提供直接融資。不過，由於人口老化和城市人口增長放緩，房地產行業仍會出現結構性衰退。長遠而言，內地須擺脫高槓桿的房地產行業，而民營企業特別是服務業，就是取代房地產行業作為內地長期增長目標的核心。

內房股價昨日普遍回吐