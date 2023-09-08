西營盤舊樓底價2.5億強拍

市區再有舊樓收購項目獲准強制拍賣，西營盤時利樓獲土地審裁處頒出售賣令，准以底價2.54億元進行強拍。

文件顯示，該廈位於荔安里1至5號及朝光街21至24號，佔地約2,977方呎，現狀為樓高7層的商住舊樓，於1971年落成。收購財團於2021年入稟申請強拍時集合八成業權，當時還有7個單位未收購，之後其中一伙達成買賣協議，裁決前申請人持有業權增至逾82.85%。

事實上，西營盤近年不斷重建更新，今年已有其他收購項目完成強拍程序，同區干諾道133及134號利宏大樓，於4月獲土審處頒出強拍令，並於5月由裕景興業或有關人士以底價4.65億元投得。

而去年該區亦接連有舊樓項目統一業權，其中，高街124及126號紹德樓，以及同街道120號及122號翠樺樓，先後於去年9月及11月由同一財團強拍投得，總成交價7.35億元，預計兩個地盤將合併發展。