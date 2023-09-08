千三伙申預售 月飆1.3倍
發展商持續部署推盤，地政總署資料顯示，8月有3個住宅項目申請預售樓花同意書，涉及1,361個單位，按月大增約1.3倍。
最新入紙申預售新盤主要來自屯門第48區青山公路─青山灣段項目，發展商分別為第1期及第2期提出申請，提供692伙及631伙，預計關鍵日期均為2025年11月。據悉，項目由旭日國際集團持有。
待批賣樓花近兩年最少
另一項申請為大昌集團(00088)鴨脷洲海旁道豪宅項目，提供38伙，預計關鍵日期為2025年12月。
雖然上月申請預售伙數增加，但獲批預售單位量更多，截至8月底有36個項目待批預售，涉16,195伙，較7月減約9.2%，為2021年11月後近兩年最少。
事實上，8月有4項住宅獲批銷售樓花，合共2,998伙，包括港鐵項目將軍澳日出康城12A期及12B期，提供650個單位及685個單位，總數為1,335伙。
另外兩項為香港房屋協會觀塘安禧街21號資助房屋，以及市區重建局土瓜灣煥然懿居第3座港人首置盤，分別設有1,403伙及260伙。
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