千三伙申預售 月飆1.3倍

最新入紙申預售新盤主要來自屯門第48區青山公路─青山灣段項目，發展商分別為第1期及第2期提出申請，提供692伙及631伙，預計關鍵日期均為2025年11月。據悉，項目由旭日國際集團持有。

雖然上月申請預售伙數增加，但獲批預售單位量更多，截至8月底有36個項目待批預售，涉16,195伙，較7月減約9.2%，為2021年11月後近兩年最少。

事實上，8月有4項住宅獲批銷售樓花，合共2,998伙，包括港鐵項目將軍澳日出康城12A期及12B期，提供650個單位及685個單位，總數為1,335伙。