星凱•堤岸折扣增至逾17%

鐵路沿線樓盤增優惠吸引買家。中洲置業的沙田星凱‧堤岸昨日修訂價單，增設上限為樓價4.25%的代繳從價印花稅優惠。該公司營銷策劃總監楊聰永表示，價單定價不變，經調整後，最高折扣率由13%增至17.25%，新價單於3日後生效，將視乎市場反應，考慮最快在本周末發出銷售安排。

映築下周二發售18戶 價單顯示，最新增設6%的「專才住靚屋大優惠」取代原本有的其他優惠。與此同時，買家可以按付款計劃選擇前述的代繳從價印花稅優惠，或可即時扣減的「額外售價折扣」，折扣率視乎樓價有2.25至4.25%。樓盤現樓會所昨日正式曝光，連園林佔地約12萬方呎。

同系的北區高爾夫‧御苑修訂價單，增設「先租後買」付款計劃，該計劃可以享受最高13%折扣及5.75%現金回贈，不過準買家須每年預先繳付租金、全年管理費、差餉及地租，租約期42個月。

文曜部署月內賣 兩房佔半 市區盤醞釀開賣，建灝地產的馬頭角文曜，部署最快月內開售。該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，全盤提供92伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積379至2,183方呎，主打的兩房戶佔整體逾一半。全數單位採梗廚設計，目標客源包括心儀41校網的家庭客及醫護等。

他指，該盤原屬投資者收租項目，集團去年斥資11億元收購後，花費約1.2億元改造外形及作內部裝修，總投資額逾12億元。由於屬翻新項目，不適用於一手住宅銷售條例，故不會上載樓書及價單至該網站。

另他稱，該盤正進行工程，交樓日子有待公布。此外，項目距離港鐵宋王臺站有約5分鐘步程，會所設施包括泳池、健身室、共享間等。

晉環2980萬重售 路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，重新售出曾終止交易的1A座31樓G室，屬實用面積840方呎三房戶，成交價2,980萬元，呎價約35,476元，最新成交價較逾兩年前平約5%。