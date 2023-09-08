港島樓淪陷 置富呎售$9864半年跌14%

二手樓失勢，港島屋苑排隊跌價。薄扶林置富花園成交呎價跌穿一萬元，為多年來罕見，成交價580萬元，較約兩年前同類型做價回落逾31%。

中原葉偉明表示，上述屋苑20座極低層F室三房戶，實用面積約588方呎，望內園景，8月開價658萬元，累減78萬元沽出，呎價約9,864元。該盤19座低層F室同類型單位，3月以678萬元易手，即約半年跌價約14.5%。

麗港城傳鬆綁貶175萬 據了解，原業主持貨約12年，帳面賺135萬元。資料顯示，是次成交單位對上一層單位，2021年曾以845萬元登記轉手。

傳統豪宅同錄低價成交。美聯陳啟駿指，大坑光明臺2座低層G室，實用面積約568方呎，獲用家斥870萬元承接，成交呎價約15,317元，單位約11年帳面僅升值約19%，屬同類型單位約6年新低。

藍籌屋苑收租盤減價求售。香港置業吳志輝指，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道14號低層B室三房戶，實用面積約657方呎，2021年10月初以940萬元放盤，其後曾出租，今年7月租約屆滿，遂積極出售，累減300萬元，僅以640萬元轉手，呎價約9,741元，單位約9年帳面僅升值約7%。

市場消息透露，茶果嶺麗港城連天台戶，實用面積約748方呎，叫價1,250萬元，市傳售約1,100萬元，呎價約14,706元。原業主持有屋苑不止一個收租物業，上址持貨約3年，帳面貶值約175萬元。

嘉湖呎價7843元易手 天水圍嘉湖山莊再現呎價「7字頭」成交。美聯湯少建指，該屋苑景湖居13座中高層A室套三房戶，實用面積約635方呎，放盤一個月，減至498萬元成交，呎價約7,843元。

受累於新盤平賣，二手樓價受壓。香港置業劉浩勤指，將軍澳日出康城OCEAN MARINI的1B座中層D室兩房戶，4月放盤，累減127萬元，以803萬元售出，呎價約14,788元，約3年帳面只賺32.3萬元，料需蝕使費。