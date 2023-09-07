輪商精選：美團好友吼17624 夠貼價
美團(03690)日前失守130元水平，昨日繼續下跌，早上低見125.2元的一個月低位後跌幅收窄，收市報128.3元，跌約0.2%。股價兩周前於125元得到支持並反彈，且看這次能否再獲支持。有券商料美團今年度經調整盈利為206億元人民幣，給予「買入」評級。
觀察個股認證資金流向，美團好倉於近期獲資金留意，上周四至本周二共錄得約1,360萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉則於上周獲資金留意，例如上周二及上周三共錄得約150萬元資金流入。
睇淡留意17780
美團跌至近期低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，選擇合適市況的條款產品作部署。
投資者如看好，目前可考慮選擇貼價條款的產品，以控制風險。例如可留意當中的高敏感度美團認購證17624，行使價138.1元，2023年12月19日到期，實際槓桿6.5倍，是行使價150元以下、3個月期以上產品最高槓桿，條款及槓桿都凸出。
投資者如看淡，可考慮美團認沽證17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.6倍，是行使價100元以上、3個月期以上、低街貨產品最高槓桿。
©版權所有2023年，高盛（亞洲）有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。認股證及牛熊證乃無抵押結構性產品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並（如有需要）尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：