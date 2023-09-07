板塊分析：啤酒股適合中長線部署

今年內地出現極端氣溫，故在暑假旺季的啤酒銷量下降。而去年啤酒銷量的基數高，加上今年庫存積聚，消費信心趨淡，短期難見轉機，亦無催化劑，料啤酒板塊短線難有突破。不過，預計啤酒商持續改善產品結構及渠道，以及成本下降，未來的毛利率有望改善。