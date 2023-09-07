7月私宅落成挫61% 僅128伙今年次低

私人住宅落成進度緩慢，差餉物業估價署資料顯示，7月落成量僅錄128伙，按月回落約61.7%，為今年次低水平。

首7月達標38% 事實上，近月落成量持續偏低，拖累2023年首7個月累積只有7,684伙，較全年預測19,953伙，暫僅達標約38.5%。

而今年供應依然以中小型單位為主，實用面積約431方呎以下細單位，暫錄4,352伙，佔比例約56.6%。其次是實用面積431至752方呎的戶型，亦錄2,527伙，比率約32.9%。反映該兩類中小型單位供應佔整體達89.5%。

以地區統計，首7個月落成單位有49%來自新界區，錄3,766伙。九龍及港島分別3,094伙及824伙，佔約40.3%及10.7%。

此外，據該署資料，7月私宅租金回報率有上升趨勢。其中實用面積約431方呎以下細戶平均租金回報最高，達2.9厘，按月增0.1個百分點，為2017年2月後近6年半最高。而實用面積431至752方呎類別亦增至2.5厘，為近4年半高位。