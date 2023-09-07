兩成企業擬縮寫字樓規模

本港經濟復甦步伐緩慢，寫字樓租戶擴充意欲低落，有調查指，佔逾兩成企業擬縮減寫字樓規模以優化成本。

高力發布《香港寫字樓租戶調查2023：確定新常態》顯示，受訪租戶被問及未來兩年的租賃計劃時，多達58%表示計劃留在現有的辦公地方，只有約19%擬擴張或作升級搬遷，餘下約23%則計劃縮減樓面。是次調查於2023年6月底至8月初進行，共徵求321位寫字樓租戶對未來前景的展望。

該行香港商業物業服務主管顏慧萍稱，疫情改變全球商業營運及傳統的工作概念，同時，最近偏弱的營商環境也影響到租戶對辦公室面積及位置的偏好。根據調查，未來兩年最有可能擴張的行業為資訊科技業、銀行與金融，以及保險業。

銅鑼灣舖料20萬租出 另方面，銅鑼灣軒尼詩道502號黃金廣場地下6號及7號舖租予本地時裝店，市場料該舖月租約20萬元，與鄰舖口罩店舊租金相若。市場人士指出，該舖面積約1,519方呎，貼近希慎廣場，料成交呎租逾110元。

資料顯示，項目地下舖位數年前由六福珠寶承租，高峰期時月租曾達350萬元，呎租逾700元。中原（工商舖）黃新宇稱，政府搞活夜市經濟政策，將令銅鑼灣舖市受惠。美聯旺舖梁國文指，旺角亞皆老街33號地下A2號舖獲台式飲品店以每月約5.2萬元承租。資料顯示，葵涌同珍工業大廈地下至3樓多層物業以約1.22億元易手，據悉買家為慈善機構。