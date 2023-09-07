新盤概況：寶峰首發銷售安排 四房戶下周三招標

寶峰8樓A室圖則

該盤採單幢設計，樓高11層，提供16伙，實用面積3,773至7,263方呎。面積最大的單位為8樓A室，全層僅一伙，設五套房及一個書房。而將發售的單位為7樓A室，實用面積4,143方呎，設四房及儲物室與工作間，連249方呎露台。單位於當日上午11時至12時招標一小時。據悉，項目在去年12月已獲批入伙紙。另樓盤提供16個停車位。

星凱‧堤岸現樓曝光 部署日內更新價單 新界鐵路盤作軟銷攻勢。中洲置業的沙田星凱‧堤岸昨日開放兩個高層現樓單位予傳媒預覽，並部署日內更新價單，或增設針對專才的置業優惠。該公司的營銷策劃總監楊聰永透露，樓盤已近乎完成交樓。入伙至今，市場已錄約180宗租賃交投，平均呎租約40元。會所最快今日對傳媒開放，商場則有望明年第一季啟用。

該公司助理營銷策劃總監符錫龍稱，樓盤最新曝光的連裝修單位為5座49樓C室，實用面積947方呎，享沙田城門河及市景。單位屬5座單邊樓王，將於本周末供公眾預約參觀。同時，開放上述對落一層的5座48樓C室交樓標準單位，開則間隔相同。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，新一批單位實用面積212至387方呎，涵蓋開放式至兩房間隔。價單所見，扣除10%折扣後，折實價365.13萬至809.82萬元，折實呎價17,223至23,034元。

同系與市建局合作發展的長沙灣的映築，以853.89萬元售出36樓G室，呎價約25,720元。