二手上車盤接連尋底

新屯中每呎僅$8673 淘大再跌穿5球 樓價走勢持續向下，二手上車盤紛紛尋底。屯門新屯門中心兩房單位，減價後每方呎僅以8,673元售出，較約4年前同類型做價低近22%。牛頭角淘大花園單位樓價再跌穿「5球」，較個別銀行網上估值低約15%。

置安居蘇永耀表示，上述新屯門中心6座中層D室，實用面積約603方呎，有裝修，7月開價580萬元放售，上月下旬降價至550萬元，剛以523萬元售出，累積減幅近10%。資料顯示，同類型中層單位於2019年期間，曾錄670萬元登記成交，而高層戶做價更曾達700萬元。

太古城兩房則王賣825萬 市區細價盤情況相若。市場消息透露，淘大花園K座中低層8室，實用面積約378方呎，成交價452萬元，呎價約11,958元。資料顯示，有銀行對上址網上估值達529萬元，而同類型較低層單位，2020年曾以610萬元登記轉售，即約3年樓價回落約26%。

自由市場居屋都屬上車目標。忠誠拍賣昨日拍出荔枝角清麗苑C座低層8室，實用面積約411方呎，獲搶高20萬元，以330萬元沽，呎價約8,029元，低估價約13.6%，呎價料為屋苑至少3年低位。

沙田第一城跌價後，9月已錄至少6宗買賣。美聯黃錦瀚指，屋苑7座中層B室，實用面積約515方呎，成交價607萬元，呎價約11,786元。

港島中價盤做價持續向下，鰂魚涌太古城本月錄兩宗成交。消息稱，金山閣中層三房單位，實用面積約684方呎，僅售947萬元，呎價約13,845元。中原趙鴻運指，同屋苑天山閣高層D室兩房則王，成交價825萬元，呎價約14,175元，約46年帳面升值約40.3倍。

北角兩大指標屋苑齊「冧價」。世紀21日昇蔡嘉駿表示，和富中心2座低層C室海景戶，累減232萬元，成交價1,268萬元，呎價約14,970元為該盤近月新低。中原林龍南稱，城市花園9座高層E室全海景樓王，原業主計劃移民，今年3月放盤，降價190萬元，以1,700萬元易手，呎價約16,765元，低網上估價約7%。

大嶼山洋房破底 貶14% 此外，豪宅洋房再現貶值成交。土地註冊處資料顯示，大嶼山長沙WHITESANDS雙號洋房，最新以3,260萬元登記售出，呎價約13,843元，兩價均為項目新低。洋房約5年帳面貶值約14.3%，為今年5月後再錄跌價成交。

二手市場尋底成交