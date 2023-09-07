國際糖價12載高 今年供應缺口540萬噸

全球物價升勢未止，除了油價之外，不少商品價格亦在上升。繼大米價格之後，國際糖價亦告上揚。全球主要食糖貿易商之一的Alvean表示，今年全球糖市場供應缺口將達到540萬噸，乃第6年出現供應短缺。受消息刺激，周二紐約時段ICE原糖期貨曾漲4.4%至每磅26.94美仙，創2011年10月以來主要合約最高價格水平，昨日企在26.41美仙。

印度或下月禁食糖出口 此外，外媒報道，為應對國內因極端氣候變化，令甘蔗減產，導致食糖供應緊張、價格飆升等問題，印度預計將從10月開始禁止食糖出口。

其他商品方面，國際棉花價格的上漲壓力亦正在加大。作為全球最大棉花出口國的美國遭遇旱災，預計出口量跌至8年來的最低水平，另一主要產地澳洲又因雨水不足影響，產量低迷，也將對全球供應產生影響。以亞洲為主要消費市場的棉花需求保持旺盛，供不應求的狀況漸被關注，若價格持續上漲，或會波及服裝等棉製品價格。

棉花價高企 多國產量料減 紐約近月棉花期貨價格處於每磅88美仙水平，較6月下旬低位累升逾13%；而對上一個高位在7月下旬的90.33美仙，當時創出約8個月新高，之後也一直在高位徘徊。

美國農業部發布的供求報告顯示，該國2023至2024年度棉花產量預期約為1,400萬捆，按年將錄得跌幅，出口量或挑戰2015至2016年度的低位。其他出產國方面，澳洲2023至2024年度產量料將按年下降7%，出口量下降5%；而巴西及中國同期產量料也將錄按年跌幅。