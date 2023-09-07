美G20聚焦世銀改革 促增海外貸款抗華

二十國集團（G20）領袖峰會將於9月9至10日在印度舉行，市場關注活動將成大國博弈又一舞台。近日先是中國最高領導人將不出席會議，繼而美國白宮稱，總統拜登將在會議期間聚焦世界銀行（World Bank）改革，並敦促其他多邊發展銀行增加對氣候變遷和基礎設施計劃的貸款，被視為削弱中國影響力之舉。

外媒引述美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，促進世銀改革，是這次G20峰會關注點之一，以實現從根本上重塑和擴大多邊發展銀行，揚言正推動世銀作為中國海外貸款的對應機構。

德工廠訂單月挫11% 上月白宮要求國會提供33億美元的額外資金，以擴大世銀的發展和基礎設施融資規模；沙利文指，中國「強迫性」的貸款和基礎設施項目「不可持續」，世銀可為各國提供一個「可靠的替代方案」，向各國提供中國放貸與基礎建設計劃之外的可靠替代選擇。

歐洲經濟數據方面，德國經季節性因素調整後之7月份工廠訂單按月下跌11.7%，市場預估中值為下跌4.3%。歐洲統計局公布零售業銷售初值統計數字，7月份銷售量指數按月跌0.2%，多於市場所預測的跌0.1%。