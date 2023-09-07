澳洲次季GDP年增2.1% 澳元回穩

澳洲統計局公布，當地第二季國內生產總值（GDP）按年增長2.1%，雖較第一季的2.7%有所回落，但仍高於市場預期的1.8%；第二季GDP按季增長0.4%，與第一季持平，但同樣高於市場預期的升0.3%。在數據公布後，澳元匯價止跌回穩，漲不足0.1%，報約0.6383美元，或5.0056港元。

次季GDP增長，主要由淨出口、旅客和學生回歸當地，以及公共投資所帶動。然而，過往增長的主力家庭消費，在第二季僅微升0.1%，顯示直至今年5月之前的多次連續加息，經已逐漸減慢經濟活動。

經濟放緩 恐又財赤 數字優於預期，但並未帶動當地會重啟加息的憧憬，原因是澳洲央行除了遏通脹，亦關心消費支出的狀況；尤其本周二公布的澳洲7月通脹率已由去年高位8.4%回落至4.9%。今年餘下時間或只會再加息一次。

澳洲財長查默斯更稱，中國經濟放緩和澳洲利率累計上升，都給當地經濟帶來巨大壓力，但相信應能設法避免陷入衰退。他直言，澳洲最大貿易夥伴中國最近的情況更令人擔憂，尤其在房地產、零售和出口相關的領域，都見到中國經濟一直在明顯放緩。他又預計，隨着過去一年多次加息後經濟放緩，預計從今年起政府將再度陷入赤字。

加拿大央行再度放鷹 此外，加拿大央行宣布維持關鍵利率在5厘不變，符合市場預期。議息聲明稱利率路徑將取決於過剩需求、通脹、工資、物價。儘管當地第二季GDP收縮，但該央行對潛在通脹壓力的持續性感到擔憂，並「準備再次加息」，消息頓令加拿大10年期國債孳息率短線上升0.79%至3.723厘，加元兌每美元亦大幅波動，曾見1.3677。