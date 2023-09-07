沙俄減產至年底 高盛估油價明年越100關

石油輸出國組織及盟國（OPEC+）兩大成員俄羅斯及沙特阿拉伯在周二出乎意料地宣布，把每日合共減產130萬桶石油的自願措施延長至今年底，較市場原本預期的延長多一個月更為激進。布蘭特期油日前突破每桶90美元後，周三靠穩，紐約期油及布蘭特期油分別曾報每桶87.08美元及90.2美元。有大行估計，若上述額外減產措施維持至明年，布油明年最牛或升穿每桶100美元。

沙特阿拉伯日前表示，把自願額外減產每日100萬桶的措施，維持至今年底，以保持石油市場的穩定與平衡，每月會評估減產措施，不排除視乎市況進行調整。這意味產量將繼續在下半年保持在每日約900萬桶，為幾年來的最低水平。俄羅斯亦宣布減產每日30萬桶的石油措施維持至今年底。

美汽油價貴 拜登穩供應 外媒指這可能加劇兩國與白宮的緊張關係，因為通脹困擾當地已久，讓拜登政府備受批評。美國普通汽油的全國平均價格為每加侖3.811美元，超過去年同期水平，也是美國汽車協會自1994年以來的同期第二高水平。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，拜登政府將盡其所能幫助消費者，主張乃確保全球市場有穩定有效的能源供應。不過，SEB AB首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop認為，暫時未見沙特有意改變目前「價格勝過產量」的策略。

瑞銀料每日缺油150萬桶 瑞銀預期今年第四季市場缺口將超過每日150萬桶，預期布油到今年底升至每桶95美元。至於投行高盛目前對今年底布蘭特原油預測為每桶86美元，惟表示OPEC+將延長減產至年底的決定，反映OPEC+有異常高的定價能力，亦為價格預測帶來兩美元的上行風險。

值得留意的是，高盛的最牛情景假設了OPEC+把延長減產決定維持至明年底，則布油屆時最高或見每桶107美元，惟相信油價不會長時間企於每桶100美元以上，並強調這並非基本預測。

不過，ING銀行卻沒有上調價格預測，原因在於伊朗石油現時日產量接近310萬桶，並計劃把日產量進一步增至340萬桶，直言伊朗正在增加石油供應的情況下，需求憂慮持續存在。