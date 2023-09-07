英26市恐面臨破產

伯明翰財困 移民港人憂市容變差及加稅 全球量化寬鬆過後，引來債務危機，非但中國的地方債問題嚴重，就連歐洲都有大城市面臨破產危機！英國第二大城市伯明翰（Birmingham）市政府周二宣布破產，叫停所有新開支，惟英國首相辛偉誠堅持暫不會提供援助，市場關注此城去向，以及會否有更多城市出現破產危機。由於伯明翰是港人其中一個最熟悉的英國熱門移民城市，人口僅次於首都倫敦，是次破產備受關注，尤其目前揭露的市議會財困情況可能僅屬冰山一角。代表47個市議會的組織SIGOMA估計，未來兩年有至少26個市議會面臨實質破產的危機，敦促中央政府提供額外撥款。

伯明翰市議會發布第114條通知，指這是為滿足「同工同酬索償案」相關的財務負擔，以及今個財政年度8,700萬英鎊的財政缺口。此外，外界擔心當地「閂水喉」會影響道路、公園、圖書館及文化項目等。

涉同工同酬巨額賠償 外界關注，為何伯明翰會淪落到破產？其主要原因與當地巨額「同工同酬索償案」有關。自2012年起，伯明翰向174名員工作出賠償，涉及職位包括助教、清潔工人及餐飲員工等，大部分是女性，他們指與垃圾收集工人及街道清潔工人等傳統上由男性主導的職位相比，未獲發放同等花紅，最高法院最終裁定市議會敗訴，因此須作出賠償，並為此已支付約11億英鎊的同工同酬賠償，市議會指每月累計負債由500萬至1,400萬英鎊不等，目前仍有高達7.6億英鎊尚未支付。

辛偉誠發言人稱，消息令伯明翰居民擔憂，地方官員應該管理自己預算，並指已經委託獨立的治理審查，將在未來數周內提交報告，並重申7月時「不會救助伯明翰」的立場。他早於7月時已表明不會「打救」伯明翰市政府，稱政府沒有責任救助財政管理不善的市政府。

市議會尋求融資方法 伯明翰市議會本月26日將開會跟進，未來數月會繼續和城鎮升級與房屋社區部（DLUHC）磋商，以確定融資方法。地方政府國務大臣羅利指，伯明翰市政府宣布破產的消息非常令人失望，但並不感到意外，稱一直知道伯明翰存在重大問題，指4月時要求進行外部審查，正等待該報告結果。

伯明翰宣布破產令移居當地港人憂慮，有港人擔心市容變差及會加稅，指今年已加稅約6%，該市破產或導致未來縮減大量人手，指可能有很多垃圾堆積而無人清理，影響市容。她又提到，當地近來的新措施，要求業主出租物業要領牌並繳交牌費，質疑當地出租物業數量繁多，市政府收入如此高卻仍要宣布破產，不過她暫未考慮遷往其他城市居住。

伯明翰距離倫敦約160公里，是英國第二大城市，人口約114萬，伯明翰市議會則是全歐洲最大的地方機構，目前由工黨控制。工黨領袖科頓稱，這是艱難而有力的決定，以尋求讓城市恢復良好的財務基礎，又指自己與其他市議員一樣，在周二的會議上才知悉財政危機。

近年港人移民英國熱門城市