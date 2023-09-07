陽光房產可分派收入減一成

上年度該房託末期分派每基金單位為11仙，全年分派22仙，按相關年度最後一個交易日的收市價2.88元計算，分派收益率為7.6%。

公司投資及投資者關係總監葉美鈴表示，上年度旗下物業組合續租租金為負增長2.3%，零售和寫字樓物業分別為負2.1%和負2.5%。她表示，部分行業如地產代理面對減租壓力，相反現在消費氣氛較好，可以要求加租，令零售部分續租租金負增長幅度略為收窄。

寫字樓租金難料 惟寫字樓未來兩年全港新增供應多達400萬方呎，而甲級寫字樓整體仍高企於15.7%空置率，她指，暫難預計未來該板塊續租租金表現，因位置優越的乙級寫字樓也受市場青睞。另外，由於成本上升和為了開源節流，集團會合理地審視管理費調整空間，亦研究出售非核心資產的可能性。

對於政府要推動夜市經濟，公司行政總裁兼執行董事吳兆基表示，除了商場鄰近民居的意向外，商舖租戶的意向和人力安排、邊際效益等多項因素才能配合，尤其目前不少行業難以請人，都對商戶的人力成本構成壓力。