滙豐PayMe搶市佔 登陸淘寶香港站

滙豐宣布，旗下電子錢包PayMe正式登陸淘寶香港站，雙方是次合作將大力拓展PayMe的商戶網絡。滙豐PayMe主管鍾柏德（Brad Jones）表示，是次與淘寶香港站合作，攜手推動本港消費市道，並擴充PayMe涵蓋中小企以至連鎖品牌的商戶網絡，相信結合PayMe客群的消費力及淘寶香港站跨境電商的優勢，雙方為PayMe用戶帶來更多網購產品的選擇，滿足多元化的需要。

即日起至9月30日，PayMe用戶在淘寶香港站上，消費滿300元並於結帳時用PayMe付款，可獲15元折扣。

渣打部分港深分行開足7日 此外，渣打香港和渣打銀行（中國）宣布，將於9月9日起於指定分行推行一星期7天營業，方便有需要的跨境客戶及旅客於周六及周日到相關分行開立個人戶口及諮詢各項理財產品。

上述延長營業時間的分行為渣打香港大圍分行，周六營業時間為上午9時至下午5時，周日為中午12時至下午5時，不設櫃位服務；渣打中國深圳卓越支行周六及周日上午10時至下午4時，只提供部分銀行服務。

港元一個月拆息升上4.16厘 渣打表示，今年以來訪港內地旅客數目持續上升，港人北上消費次數亦明顯增加，延長分行營業時間是為了迎接十一長假旅客，以及配合客戶對粵港澳大灣區跨境理財的殷切需求。渣打香港特設大灣區專隊提供跨境銀行服務，單是今年上半年內地高端客戶開戶數目已超去年全年總數。

香港銀行同業拆息（HIBOR）方面，昨日與樓按有關的一個月拆息升至4.1656厘。