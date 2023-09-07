人社部與15民企座談 望提振信心

冀助穩就業共同富裕 人社部指，是次座談會主要了解民企發展狀況，15家企業負責人在會上介紹各自企業生產經營狀況、吸納就業、人才培養等方面面臨的問題和困難，並提出意見建議。王曉萍表示，對廣大民企在穩增長、保就業、促民生方面發揮的重要作用給予充分肯定，要求相關司局對企業反映的問題和所提意見建議進行研究並積極吸納，進一步完善相關政策。

她亦明確表示，希望廣大民企和企業家堅定信心，在穩定就業大局、促進共同富裕方面，承擔更重要的社會責任，發揮更大作用。她強調，人社部將進一步加強人才供給，加大對專業技術人才職稱評定、高技能人才培養等方面的政策支持；也要進一步完善惠企政策，強化民企用工服務，加強擴崗政策支持和創業幫扶等。

昨日發改委亦在全國投資項目在線審批監管平台上線了「民間投資問題反映專欄」，主要收集民企在辦理項目前期、推進實施等有關審批手續時遇到的問題，以及提出的政策諮詢和意見建議等。對收集到的問題，當局委將按職責分工依法依規轉請有關部門、地方等進行研究辦理，下一步將建立民間投資問題「收集—辦理—反饋」閉環機制。