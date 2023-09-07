華造芯突破 美科技制裁勢升級

美國商務部長雷蒙多上周訪華期間，華為出人意料推出Mate 60 Pro全新旗艦手機，且當時中國政府正在準備新400億美元投資基金，以支持半導體業。消息指這旗艦手機橫空出世反映雖然美國加強制裁，減少中國取得先進半導體的機會，但中國在開發先進半導體仍取得微小進展。

不過，券商富瑞認為，事件可能會觸發美國調查Mate 60 Pro的零件來源，並加強對中國晶片相關的制裁力度，估計美國可能會質疑中芯反美國的出口管制向華為供應晶片，繼而對中芯展開調查。

華為新機或影響Apple銷情 該行又指，上述全新旗艦手機首5日銷量預計超過85萬部，與去年iPhone 14系列機型的銷情相若，同時認為若然此旗艦手機的銷量達到500萬部，則可能會令蘋果公司的iPhone 15損失38%的潛在中國銷量，並認為新手機不僅吸引華為擁躉，還對將其視為中國戰勝美國制裁標誌的更大客戶群產生吸引力，這類客戶認為這款手機面世具有重要意義，驅動了他們購買華為新款手機的需求。

同時，該行稱，Mate 60系列手機計劃出貨量可能是1,000萬部，估計此情況下華為難以完全依靠國產的7納米晶片，料華為會將國產晶片和之前囤積的台積電代工晶片混用。

另邊廂，華為Mate 60系列熱賣，內地著名經濟學家任澤平在內地社交平台上發文，指「為華為點讚，燒不死的鳥才是鳳凰，華為手機是我用過最好的手機，甩蘋果好幾條街」，卻被眼利的網民發現他是用小米MIX Fold 2發出相關微博貼文，有網民稱讚他支持國貨的決心，對國貨一視同仁。