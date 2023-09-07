深圳人才房市價六折推售

香港政府求賢若渴，僅有一河之隔的深圳市亦再放寬「人才住房」項目的申購條件，潛在買家都留意到，兩項目定價為每方米約2.7萬至逾2.8萬元人民幣，相當於市面商品房備案價的六折。不過，深圳已經宣布，自8月起不再安排建設安居型商品房和人才住房，意味着深圳「人才房」將會買少見少。

深圳住建局在今年8月已預告，將推出深業頤瑞府、禦棠上府兩個項目的配售人才住房共702套，其中三房戶型282套，申請認購時間已於上周三截止。

值得留意是，今次項目在人才認定標準上進行調整，覆蓋了全日制專科學歷人才，且符合條件的3人家庭，亦可申購三房戶型，為今年以來深圳人才房第二次降低申購門檻，上一次主要放寬未婚單身人群購買人才房的年齡限制等。

不過，原以為一房難求的深圳人才房，有部分項目卻存在棄購問題，以深鐵熙府配售2,080套為例，在三房戶型的棄購情況尤其嚴重，最終去化率不足兩成。

分析指，一線城市樓價近年由高位回落，開盤即打折，二手樓受制於指導價，加上人才房需簽訂買賣合約，滿10年方可轉售，可見人才房的優勢愈來愈少。

新盤可售量近13年最多 深圳中原研究中心獲悉的數據顯示，8月深圳一手住宅網簽2,199套，按月下滑30.3%。截至8月底，深圳新房住宅可售量達4.65萬套，創近13年新高。