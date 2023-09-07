官媒促撤限 內房股急彈

官媒評論文章指出，目前房地產市場總體仍處於調整階段，要市場平穩，銷售端的穩定至關重要，又指只有銷售企穩，房企現金流才能獲得明顯改善，進而傳導至地產上游的拿地、開工建設等環節，帶來投資活動好轉。因此，目前急需在地產銷售端繼續加大政策支持力度，從而促進受抑制的剛性和改善性住房需求釋放。

文章續指，近期樓市釋放明確寬鬆政策信號，中央各部門優化多項購房政策，為進一步提振房地產市場、穩定有潛在購房需求人士的信心和預期，認為非一線熱點城市的房地產購售限制性政策，都可因城施策盡快取消。

中金睇好未來半年表現 券商中金發表報告指，內地新房銷售連續3周回升，基本面呈現築底迹像，關注政策落地後來訪和成交修復情況；又指上周中國人民銀行下調首付比例和利率下限，同時4個一線城市「認房不認貸」終落地，整體政策力度超出市場預期，認為後續各城市政策仍持續跟進落地，是故此次調整有望帶動重點一、二線城市銷售修復，並繼續看好內房股未來3至6個月的表現。

恒大地產傳被執行36億 內房個股消息方面，有指中國恒大旗下恒大地產近日新增多項被執行訊息，涉及金額合共逾36億元（人民幣‧下同），被執行項目涉及票據糾紛、票據追索權糾紛等，執行法院包括深圳市中級人民法院、廣州市荔灣區人民法院等。萬達集團股份有限公司亦新增一則被執行人訊息，執行標的約7,903萬元，執行法院為東營市中級人民法院，關聯案件為金融借款合同糾紛。

內房股昨日暴漲