官媒促撤限 內房股急彈
斥遏炒風措施不合時 恒大飆82%市值漲38億
內地經濟數據反覆，內房債頻頻爆雷，導致居民對內地房地產市場投資卻步。官媒昨發表評論文章「撐樓市」指，樓市限購、限貸、限售等限制性政策，是過去在市場過熱階段出台、抑制投機炒房的措施，在目前房地產市場供求關係發生重大變化的情況下，繼續執行已「不合時宜」。受消息刺激，內房板塊一洗頹風，屬「高危」內房之一的中國恒大(03333)以全日最高位收市，飆82.85%，報0.64元，市值回升至84.51億元，單日漲38.29億元。
官媒評論文章指出，目前房地產市場總體仍處於調整階段，要市場平穩，銷售端的穩定至關重要，又指只有銷售企穩，房企現金流才能獲得明顯改善，進而傳導至地產上游的拿地、開工建設等環節，帶來投資活動好轉。因此，目前急需在地產銷售端繼續加大政策支持力度，從而促進受抑制的剛性和改善性住房需求釋放。
文章續指，近期樓市釋放明確寬鬆政策信號，中央各部門優化多項購房政策，為進一步提振房地產市場、穩定有潛在購房需求人士的信心和預期，認為非一線熱點城市的房地產購售限制性政策，都可因城施策盡快取消。
中金睇好未來半年表現
券商中金發表報告指，內地新房銷售連續3周回升，基本面呈現築底迹像，關注政策落地後來訪和成交修復情況；又指上周中國人民銀行下調首付比例和利率下限，同時4個一線城市「認房不認貸」終落地，整體政策力度超出市場預期，認為後續各城市政策仍持續跟進落地，是故此次調整有望帶動重點一、二線城市銷售修復，並繼續看好內房股未來3至6個月的表現。
潤置萬科前景看高一線
恒大地產傳被執行36億
內房個股消息方面，有指中國恒大旗下恒大地產近日新增多項被執行訊息，涉及金額合共逾36億元（人民幣‧下同），被執行項目涉及票據糾紛、票據追索權糾紛等，執行法院包括深圳市中級人民法院、廣州市荔灣區人民法院等。萬達集團股份有限公司亦新增一則被執行人訊息，執行標的約7,903萬元，執行法院為東營市中級人民法院，關聯案件為金融借款合同糾紛。
中國海外(00688)公布，8月合約物業銷售金額約188.33億元，按年跌16.3%；而相應的已售樓面面積約為71.89萬方米，按年跌23.9%。首8個月累計合約物業銷售金額約2,109.56億元，相應的累計已售樓面面積約933.07萬方米，分別按年升18.2%及16.8%。
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