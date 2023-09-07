恒指挫 成交縮8% 小組首開會研激活

恒生指數季結生效因素過後，大市周三交投回復淡靜，全日成交額按日縮減8.44%至930.13億元，為一周半最少，南下「北水」淨買入41.67億元，規模按日減少65.26%。為香港股市流動性作全面檢討，上周成立的促進股票市場流動性專責小組昨日召開首次會議。該小組主席唐家成表示，財政司司長已表示專責小組會研究如何提高股市的流動性，沒有排除印花稅這個選項。

他又指，在專責小組保密制度下，會議討論內容不會向外披露，接下來將加開會議，以期盡早向行政長官提交短期建議，之後再聚焦中長期建議及提交最終報告。

監管網遊 網易騰訊軟 專責小組非官方成員之一、立法會金融服務界議員李惟宏表示，影響股票市場流通量的因素多，任何對香港國際金融中心有幫助或有需要改善的措施，專責小組均會考慮。

回看昨日港股表現，恒指低開51點，最多跌200點，見低位18,256點，一度反彈36點，惟全日最終微跌6點收市，報18,449點。國企指數收報6,403點，倒升6點或0.11%；科技指數收報4,176點，下跌16點或0.4%。

信誠證券聯席董事張智威指，內地當局上周雖推出政策組合拳，但財新中國8月服務業PMI降至年內最低的51.8，令市場擔心未來會重回收縮水平，加上內地一線城市「北上廣深」過去周末賣樓情況不似預期，措施似乎無助振興樓市，恒指或再下試18,000點大關。