積金上月人均蝕7800元

內房債務危機拖冧中港股市，本港打工仔退休保障強積金又蝕入肉！強積金顧問積金評級統計顯示，8月強積金投資虧損3.21%，相當於每個打工仔的強積金戶口平均蝕約7,800元；首8個月累計回報縮減至2.67%，僅賺5,900元。再逐月虧蝕下去，只怕未到年底，今年的累計回報可能會「見紅」！

股票基金挫4.6%最曳 積金評級表示，8月全球股市疲弱，香港及內地股市表現最差，拖累相關的股票基金虧損約7.89%。其主席叢川普指出，市場對內地經濟及內房危機的擔憂，令強積金今年大部分的收益或會被抵銷。

另一強積金顧問GUM公布，8月強積金投資虧損3%，人均蝕約7,273元，年初至今賺6,180元。3大主要基金指數在上月全部下滑，股票基金指數跌4.6%，表現最差，而其他的基金指數中，也只得「其他股票基金」指數達到正回報，當中以香港及大中華基金指數的跌幅最為明顯。

GUM策略及分析師雲天輝建議，成員倘若想在波動市中持盈保泰，可以考慮貨幣市場基金和強積金保守基金，兩者分別錄得0.5%和0.3%的單月正回報，年初至今回報已逾兩厘。

強制性公積金計劃管理局（積金局）回應指，強積金屬長線投資，計劃成員不應以短期投資方法處理，亦毋須預測最佳的入市時機，亦不應捕捉市場，並強調長時間投資有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。