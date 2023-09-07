日圓10個月最弱 兌港元見5.32算

日圓兌每美元匯價周三創下10個月新低之際，日本財務省負責國際事務的副大臣神田真人警告，近期匯率波動背後存在投機行為，倘若投機行為持續，當局將不排除任何應對匯市波動的選項。

日圓兌每美元昨日一度低見147.8205，乃去年11月4日之後新低，每百日圓兌港元報5.3231。

官員關注波動 或干預 日本內閣官房長官松野博一亦表示，當局正密切關注匯市情況，還說匯市過度波動將提升企業面臨的不確定性，繼而對經濟帶來負面影響。

瑞穗證券市場經濟學家高瀨聰則表示，市場參與者意見不一，但150日圓兌每美元可能是觸發干預的水平。SMBC日興證券策略師表示，若有任何美國經濟放緩的迹象，美元可能會在觸及150之前觸頂。

與此同時，日本央行政策委員會成員高田創昨日否定提早退出負利率時代的可能性，更強調目前有必要維持超寬鬆的貨幣政策，因為全球經濟增長放緩，增加日本能否持續實現央行2%通脹目標的不確定性，這番話承繼日央行副行長內田真一上月的言論。

高田創同時承認日本民眾對於長期通縮的看法已開始改變，企業定價及工資制訂行為發生了變化，推高商品價格之餘，亦表明日本的通脹壓力正在擴大。

撤寬鬆幣策未達共識 雖然日本7月核心通脹率達到3.1%，為連續第16個月超過官方目標，高田創表示，日本經濟終於看到實現日本央行2%通脹目標的一些積極迹象，但坦言距離日本央行放棄負利率仍有一段距離，目前需要耐心地維持目前大規模貨幣刺激政策，以靈活應對風險。他相信，需要一年時間才能確定當地近期工資上漲是否持續。

值得關注的是，另一央行政策委員會成員田村直樹上周表示，負利率可能有可能在明年初結束，這意味日央行內部對於何時應該縮減刺激措施似乎還沒有共識。