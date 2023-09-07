人幣兌每美元曾跌穿7.3關 國家隊傳托市

中國人民銀行上周出招試圖穩定人民幣匯率，惟風險情緒轉弱推動隔晚美元回升，導致離岸及在岸人民幣兌每美元走勢於周三早段雙雙跌穿7.3大關，更隨即傳來有國有銀行在境內外出手撐匯價的消息。不過，投行摩根士丹利指，憂慮內地經濟增長風險將持續打壓人民幣，還會進一步令疲弱的全球經濟受壓。

華經濟放緩不利亞幣 昨日由官方定出的人民幣中間價報7.1969兌每美元，按日跌186點子，扭轉過去10日強勢，並創兩周低。離岸人民幣同日早段更一度跌逾200點子，連同在岸價齊貶至7.32水平，及後官方出手「維穩」消息令人民幣逐步止跌回穩，在岸價在下午4時30分收市已倒升4點子，報7.3084。

但大行大摩表明，對新興市場貨幣看法已由中性轉為悲觀，因預期離岸人民幣今年將進一步下行，即使官方或出手托市，但歐美經濟放緩及內地自身挑戰，或逐步反映於人民幣身上，拖累匯價弱勢。該行預計，內地經濟前景的信心在短期內不會大幅反彈，理由包括民營企業的信心不足、房地產行業去槓桿化、債務和人口等長期問題。而亞洲貨幣似乎最易受到內地經濟增長放緩的影響，尤其是新加坡元、泰銖、韓圜和馬來西亞的林吉特。

俄人幣結算月增30% 高盛日前亦發表報告，提及已更新人民幣兌港元匯率的預測，由原本1.11，下調至1.07。換言之，每百港元可兌約93元人民幣。

人民幣影響力與日俱增，與國際市場愈來愈多傾向使用人民幣交易結算有關。單計8月份，莫斯科交易所的人民幣交易額據報為3.92萬億盧布，按月增長超過30%。儘管人民幣的市場份額僅增加0.11個百分點，但人民幣仍以超過45%的市場佔有率保持領先地位。

同時，巴西企業Eldorado近日在對華出口時，亦首次使用人民幣作為貿易結算貨幣，該企首批對華出口貨櫃已於8月25日裝船啟程前往中國。