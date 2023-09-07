美匯半年高 淡友：霸權難保

末日博士指淘汰對全球最好 撐貿易本幣主導 美國高息貨幣政策之下，美元匯價仍相對強勢，反映美元兌一籃子貨幣表現的美匯指數昨日更一度彈至105.02，創半年來新高。雖然美元的表現在經濟因素支撐下仍然相對堅挺，惟市場上有關美元崩潰論的說法仍不絕於耳，「美元大淡友」們即使估錯了幾十年仍始終堅持信念。長期唱淡美元的第一代「末日博士」麥嘉華（Marc Faber）近日又再重申，美元地位已岌岌可危，又指淘汰美元體系對全世界有利。

麥嘉華過去曾估中1987年股災及1997年亞洲金融風暴，並且因為此後仍經常在市況一片大好時潑冷水，因而被封為「末日博士」（Dr. Doom）。他與其他的「末日博士」一樣長期看淡美元，並且認定黃金將會大升，有類似觀點的人還有橋水基金創始人「鱷王」達利奧（Ray Dalio）、摩根士丹利前亞太區主席羅奇（Stephen Roach）等人。只可惜多年來他們預言的美元崩潰從未發生，達利奧的橋水基金更一面唱好黃金，一面瘋狂沽金，即是「講一套、做一套」。

籲投資美元以外資產 在近期的一次訪問中，久未露面的麥嘉華再次唱淡美元，聲言假如美元體系「逐漸被淘汰」，對世界來說將是最好的。他表示，與其擁有一種全球貨幣，不如讓世界擁有多種不同的貨幣，各國可以使用自己的貨幣進行自由貿易。「換句話說，中國與沙特阿拉伯……與俄羅斯進行貿易時，沒有必要用美元進行交易，應該以沙特里亞爾或人民幣計價。」

他又狠批美國聯儲局此前的量化寬鬆政策，認為聯儲局與其他政客一樣，都在不停撒謊，因為「承受不起股市暴跌50%以上」而瘋狂印鈔。他又說︰「我的觀點是，隨着通脹在未來再次加速，投資者應該把錢放在美元以外資產。」

西方通脹債務恐飆升 雖然美元「崩潰」未必會在短期內出現，但是無可否認各國減少美元儲備佔比、美元貿易結算確實是一種趨勢。摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic認為，「去美元」最大的風險不在於有另一種貨幣取代美元，而是美國可能會「失去應對經濟危機的關鍵工具」。

摩通指出，從歷史上看，美國與南半球及東邊國家進行的貿易，帶來了輸入型通縮（進口低成本商品）；將利潤較低的經濟部分外移（轉移生產線）；以及國內能源獨立（美國頁岩油增長）是美元霸權的關鍵要素。輸入型通縮和國債需求，使得西方經濟體可以有更大空間施行貨幣和財政措施，成功地應對近年來的經濟危機。

不過，摩通認為隨着全球經濟體相互脫鈎或陷入徹底衝突，這些應對危機的措施或失效，可能引發西方的通脹和債務螺旋式上升。

美股偏軟 道指低開154 事實上，美國的經濟亦因為聯儲局的持續緊縮貨幣政策而面臨潛在挑戰。三藩市聯儲銀行的調查指出，當緊縮政策長期持續，可能會影響到長遠的潛在經濟增長，這種影響甚至不能逆轉。有研究發現，當利率上調一厘，對比12年後國內生產總值損失可能會達到5個百分點。

美股3大指數周三早段偏軟，道指曾跌154點，報34,487點；標指跌33點，報4,463點；納指跌149點，報13,871點。美國8月ISM服務業採購經理指數（PMI）報54.5，創6個月新高。

美匯指數升穿105關