券商點股：中國電力具投資價值
市場觀望內地政策組合拳的效果，恒生指數昨獲利回吐。然而，市底略有改善，內房產業有望轉穩，加上財新製造業採購經理指數（PMI）重回擴張區，內地經濟漸有起色。電力板塊近日有追捧，中國電力(02380)短線動力增強。
母企增持顯信心
中國電力目前業務已拓展至水力發電、風力發電、太陽能發電、天然氣發電、環保發電、儲能、綠電交通及綜合能源服務等各範疇，母公司為國家電投，是在內地同時擁有火電、水電、核電及可再生能源資源的綜合能源集團。近期母公司在市場合計增持超過一億股，涉資超過2.8億元，反映其價值被低估，以及母企向其投下信心一票。
集團中期業績不俗，收入為213.17億元人民幣，按年增5%，純利16.8億元人民幣，按年增114.4%。展望下半年，中國電力將持續優化資產結構，計及完成併購，預計其清潔能源裝機容量佔比將提升約6.9個百分點。
此外，集團亦積極探索國際化機遇，最新公布與哈薩克電網公司簽訂儲能系統研究合作備忘錄，建立海外儲能業務的發展路徑。基於業務及消息面偏好，短線動力強，建議可於3元買入，上望阻力位3.4元，支持位2.7元。
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