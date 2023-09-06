券商點股：中國電力具投資價值

母企增持顯信心

中國電力目前業務已拓展至水力發電、風力發電、太陽能發電、天然氣發電、環保發電、儲能、綠電交通及綜合能源服務等各範疇，母公司為國家電投，是在內地同時擁有火電、水電、核電及可再生能源資源的綜合能源集團。近期母公司在市場合計增持超過一億股，涉資超過2.8億元，反映其價值被低估，以及母企向其投下信心一票。