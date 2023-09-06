專家睇市：港股後向還看兩大因素

內地8月官方製造業採購經理指數（PMI）反映供需改善，惟就業情況仍然未如理想。另一方面，內地房地產政策力度超預期，調低首套及二套房的首付比，有望穩定樓價預期及市場情緒。同時，降低存量房貸利率可減輕供樓負擔，緩和提早還貸潮，理論上可間接提振消費。

然而，政策成效有待觀察，例如有多大程度可轉化樓市成交、額外消費。即使節省房貸開支，民眾或礙於對經濟前景缺乏信心，不會就此加大消費。恒生指數由8月低位反彈逾1,300點，後續還看內地政策成效及美國利率去向，短線受制19,500點。

美「軟着陸」有利股債 美國8月非農就業數據超預期，就業職位增加18.7萬個，高於預期的17萬個，但6月及7月就業數據大幅下修。8月失業率升至3.8%，較7月大幅上升，創下2022年2月以來最高，主要由於參與率上升至62.8%。平均時薪按年升4.3%，符合預期，按月升0.2%則遜預期。

美國勞動參與率上升，有助增加美國勞動力供應，從而緩和就業市場供需矛盾。隨着新增就業放緩，勞動參與率上升，勞動力市場料趨向平衡，工資增速或可進一步放慢，加息周期料快到終點。近期經濟數據顯示美國「軟着陸」的可能性正在增加，將可支持美國股債表現。短期聯儲局官員態度未必會有太大轉變，料仍保留第四季加息的可能性，但重申數據主導的立場。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士）