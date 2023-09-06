銅鑼灣舖蝕4千萬放售

本港核心購物區之一的銅鑼灣，罕現街舖蝕價放盤。由鄧成波家族持有的利園山道61至73號寶榮大樓地下G及H號相連舖位，以意向價約1.68億元放售，較購入價低約4,000萬元。

寶盈花園車位76萬拍出 中原（工商舖）鄧銘揚表示，上述代理放售的舖位建築面積共約1,800方呎，以叫價計算，平均呎價約9.3萬元。據了解，業主為增加項目的吸引力，加上近期市場吹淡風，故不惜以蝕讓價作招徠。資料顯示，上述家族於2017年以約2.08億元買入該舖，若物業日後以意向價售出，粗略估算帳面蝕幅約19%。

另方面，環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，昨日拍賣會以76萬元沽出將軍澳居屋寶盈花園停車場7樓單號交吉車位，屬業主盤，開價70萬元，獲兩組客競投，最終搶高6萬元或約8.6%。資料顯示，車位約一年前以約74萬元買入，現帳面升值約兩萬元或約2.7%。

拍賣前亦售出九龍灣順發工業大廈高層3號室，單位不提供樓契，電梯不到，建築面積約1,141方呎，以私人協議形式賣出，涉額約300萬元，呎價約2,629元。