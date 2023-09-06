新盤概況：明雋現樓單位會所曝光
全新盤未動，餘貨盤趁空檔軟銷。佳明集團控股(01271)鄰近港鐵土瓜灣站的明雋已屆現樓，現樓單位及會所昨日首度曝光。
下月底開始交樓
該集團營業及市務總經理馮倩平稱，該盤按原定時間10月底交樓，並率先對傳媒開放兩個交樓標準及兩個連家具現樓單位，於本周末向公眾開放。項目累沽20伙，套現約9,500萬元，平均呎價約19,000元，已加推價單2號，涵蓋高層海景戶，當中22伙正發售，開放式戶折實價408.97萬元起。
其中一個曝光的連家具單位為11樓B室一房戶，實用面積259方呎，室內布置以米色為主調，廚房採開放式設計，客飯廳設玻璃趟門連接露台，單位層與層之間高度約3.15米。項目2樓的會所設有健身室及多用途活動室。
Bellevue周六推9撻訂戶
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，安排於周六起重售9伙日前終止買賣的單位，實用面積221至458方呎，涵蓋開放式至兩房戶，其中3伙已提價3%。經調整後，重售9伙單位折實價322.61萬至703.17萬元，折實呎價14,098至15,618元。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，該盤已屆現樓，不少業主收樓後都期待會所「CLUB INNOVALE」全面開放。
瑜一‧天海單日連沽兩伙
一手市況低迷。華懋集團的何文田站瑜一‧天海，昨連錄兩宗成交，共涉逾2,378萬元，其中2B座19樓C室兩房戶，以1,490.98萬元售出，呎價約28,563元。九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園招標售出2座1樓C2室連平台開放式特色戶，實用面積201方呎，成交價368萬元，呎價約18,308元。
此外，長實集團(01113)的油塘親海駅II最新錄得兩宗複式戶交易告吹，包括3座3樓及5樓Garden Villa B1，兩房間隔，實用面積511方呎，原於上月底以878.9萬元沽出，交易於簽訂臨時買賣後未有進展，而市傳單位昨已重新賣出。
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