新盤概況：明雋現樓單位會所曝光

該集團營業及市務總經理馮倩平稱，該盤按原定時間10月底交樓，並率先對傳媒開放兩個交樓標準及兩個連家具現樓單位，於本周末向公眾開放。項目累沽20伙，套現約9,500萬元，平均呎價約19,000元，已加推價單2號，涵蓋高層海景戶，當中22伙正發售，開放式戶折實價408.97萬元起。

其中一個曝光的連家具單位為11樓B室一房戶，實用面積259方呎，室內布置以米色為主調，廚房採開放式設計，客飯廳設玻璃趟門連接露台，單位層與層之間高度約3.15米。項目2樓的會所設有健身室及多用途活動室。