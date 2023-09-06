二手上月139宗見紅

月增17%年內新高 將軍澳19刁最多 樓市陰霾密布，不少業主寧願蝕本套現，雖然8月交投量持續下滑，但市場仍出現至少139宗帳面貶值的轉手個案，並創今年新高紀錄，按月再增約17%，蒸發樓價金額約兩億元。分區方面，將軍澳湧現至少19宗跌價交易最多，其次是屯門及元朗，各錄約12宗。

綜合市場資料，7月全港二手市場出現至少119宗低於購入價成交，8月再增約20宗，連升兩個月。整體跌價成交中，佔約32%屬2018年購入的單位，其次為於2020年入市持貨約3年即沽的二手交易，佔逾24%，另有兩宗更為2021年買入須付辣招稅的成交。

樓價跌幅亦開始擴大，尤其是銀主出貨態度最積極。上月西營盤瑧蓺高層J室同類物業，透過拍賣以490萬元售，約5年帳面貶值逾52%，跌價幅度為8月最大。而同期竟出現至少5宗持貨約10年或以上都要損手個案，大埔比華利山別墅銀池道洋房，成交價4,292萬元，比約12年前購入價帳面再低逾440萬元。

月內28單損手 元朗重災 將軍澳日出康城有新盤推出，震散同區二手市場，8月出現跌價宗數全港最多，佔近80%為日出康城二手屋苑，並以LP6錄至少7宗最多。該盤5座高層F室，實用面積約307方呎，以505萬元易手，呎價約16,450元，不足4年帳面貶值約25.6%，為全區樓價跌幅最大成交。

踏入9月，二手市場蝕讓潮持續，出現至少28宗貶值成交，當中以元朗最慘烈。美聯馮根明表示，朗城滙3座高層C室，實用面積約719方呎，三房間隔，減至1,060萬元沽，呎價約14,743元，約4年帳蝕逾200萬元。屋苑本月暫錄兩宗二手成交，全屬蝕售個案。

OASIS KAI TAK傳貶17% 啟德二手屋苑本月連錄兩宗損手成交。市場消息透露，包括OASIS KAI TAK第3座高層單位，市傳售1,160萬元，呎價約21,129元，約6年帳面跌價約17.5%。

豪宅情況相若。消息稱，西半山嘉兆臺2座高層單位，市傳成交價約2,100萬元，呎價約20,710元，逾4年物業帳面貶值約500萬元。清水灣傲瀧特色戶銀主盤傳以約3,000萬元售出，約6年帳面貶值約30%。

此外，大型屋苑樓價持續尋底，美聯黃錦瀚指，沙田第一城三房戶做價再低於「6球」，屋苑30座中層A室剛售590萬元。中原曹嘉華稱，東涌映灣園11座連平台特色戶，累減138萬元，售價600萬元，屬標準單位水平，呎價約11,429元。

近期二手市場貶值成交個案