簡訊一覽
●英國第二大城市伯明翰昨日宣布破產，將會停止所有新開支，市政府須於21天內開會討論後續步驟，而英國政府發言人則明言，不會對該市提供救助。
●核心經濟投資(00339)宣布，獲非執行董事何宇通知，於9月4日交易時段後，其全資擁有的Sun Oxford Co., Limited與配售代理訂立配售協議，擬自配售協議日期起直至今年10月3日，盡最大努力按市場可得最優價格向不少於6名獨立承配人配售Sun Oxford所持有的最多2,780萬股公司股份，相當於公司已發行股本約11.56%。假設2,780萬股股份全部獲配售及出售，何宇與Sun Oxford將不再持有公司任何股份及將不再為公司股東。
●越秀交通基建(01052)指出，由於宏觀經濟恢復及人員出行增加，7月大部分項目車流量、路費收入按年錄得增長，只有河南尉許高速、河南蘭尉高速以及汕頭海灣大橋收入按年分別下降8%、13%及33%。因暑假影響，旗下大部分項目車流量、路費收入按月有增長。在持有的16個高速公路項目中，虎門大橋7月路費收入升幅最大，按年升71.7%；廣州西二環高速路費收入按年升19.1%。
●中國安儲能源集團(02399)宣布，旗下江蘇恒安近期已與一名客戶簽訂採購合約，以向這戶供應200MW/800MWh鋅溴液流儲能電池。江蘇恒安料於明年初展開儲能電池生產，儲能電池將於明年內據採購合約分散交付予該客戶，並料採購合約將於明年底完成。
●國際評級機構標普將聯想集團(00992)長期發行人評級由「BBB-」上調至「BBB」，展望「穩定」。標普稱，聯想在個人電腦收入大幅下滑之下，仍然保持穩固盈利能力和現金流，顯示出更強的營運韌性，預計其硬件收入在截至今年6月底的季度可能已經見底，未來兩季可能會持續增長。
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