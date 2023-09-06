亞開行：全球貿易融資缺口逾19萬億破頂

亞洲開發銀行（ADB）指出，經濟風險加劇導致銀行融資能力不足，全球貿易融資缺口去年躍升至創紀錄高峰2.5萬億美元（約19.5萬億港元）。

亞開行周二發布「2023年貿易融資缺口、成長和就業調查」指出，因利率上揚、經濟前景趨緩、通脹和地緣政治動盪，貿易融資缺口（即進出口融資需求和銀行實際核准之間的差額）較2020年的1.7萬億美元擴大47%。該行直言，逐漸拉大的差距，扼殺了貿易透過就業和增長來實現關鍵人力及經濟發展的潛力，估計大約有80%的貿易依賴各種渠道的融資。

馬士基等估海運量仍低迷 年終旺季即將來臨，全球貿易卻仍然令人失望。儘管美國已無發生經濟衰退的顧慮，馬士基（Maersk）和達飛（CMA CGM）在內的海運公司仍抱持謹慎的態度，預料今年下半年海運量持續低迷。

這項調查受訪者表示，去年在融資方面持續受限，其中60%的銀行表示俄烏戰爭影響貿易融資的布局。參與調查的大多數銀行和企業認為，遵行環境、社會及管治（ESG）有助降低貿易融資的缺口，惟也可能增加融資成本，原因之一在於需要投入更複雜的盡職調查。

受訪的企業將融資未到位視為供應鏈的首要挑戰。他們表示，取得足夠融資、可靠的物流以及運用數位科技，是建立強韌供應鏈的3大要素。

貿發局指90%內企擬外闖 此外，香港貿易發展局昨公布《香港作為內地企業「走出去」拓展「一帶一路」及RCEP機遇首選平台》調查報告，指出接近九成受訪內地企業表示計劃在未來一至3年「走出去」發展國際業務，並有逾七成受訪內地企業希望前往《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、「一帶一路」沿線國家及地區，以及其他新興市場發掘商機，逾六成內企認為香港的專業服務是他們「走出去」的支援首選。